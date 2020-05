Iker Casillas recuerda el momento en que sufrió infarto hace casi un año

Iker Casillas narró cómo vivió el infarto que sufrió hace un año y dejó entender que se retira como futbolista.

En un adelanto de su documental, el ex portero del Real Madrid y de la Selección de España, relató la experiencia que casi le cuesta la vida.

"El 9 de mayo de 2019, me levanto como todos los días y me voy a entrenar. Voy sintiendo que me quedo sin aire, no podía respirar, en ningún momento me pasó por la cabeza que podría ser un infarto", se escucha al ibérico, de 38 años de edad.

"Las noches las pasas con angustia. Hasta un estornudo te parece un drama. No he vuelto a dormir boca abajo desde entonces, el doctor me decía Iker, no va a pasarte nada; no te vas a morir´".

El campeón de la Copa del Mundo de 2010 y dos veces monarca en la Eurocopa añadió que su salud está mucho mejor y cuál sería su futuro como jugador.

¿Razones para volver? Encontrarme conmigo mismo, pero qué necesidad; son pensamientos extraños. Que las cosas están muy bien, mucho mejor que antes, pero –siempre hay un pero– te están dando a entender que tendrías que dejar el futbol", añade el Casillas.

"Un día para otro te ocurre esto, te ves débil, flojo y desprotegido. No puedes levantar ni 15 kilos y sólo te queda un sentimiento por dentro descomunal. Cuando quieres correr por una pelota o abrazar a un compañero, notas que el cuerpo no está como hace dos meses y medio. Te vas encontrando mejor cada día, pero va lento".

El documental de Iker Casillas, producido por Movistar, se estrenará en los próximos días.