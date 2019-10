'Ibra' asegura que el hizo famoso a Carlos Vela

LOS ÁNGELES, California.- Aún con el trago amargo de la eliminación del Galaxy de los playoffs de la MLS, Zlatan Ibrahimovic declaró que Carlos Vela debería sentirse feliz, porque gracias a él se hizo una figura reconocida.

Una vez terminado el partido, con marcador de 5-3 a favor del LAFC y dos goles del mexicano, el sueco manifestó que deberían de entrevistar primero al equipo ganador y no a él.

Imagínense si no estoy aquí después, están todos aquí, deberían estar allá hablando con ellos. Hice famoso al LAFC. Hasta a Vela hice famoso, debería estar feliz”, aseguró.

Por otro lado, aseguró que los abucheos e insultos de la afición del equipo contrario lo motivan, pues para él fue como “un entrenamiento”, luego de que señalara que el estadio es muy pequeño y que él está acostumbrado a recintos más grandes y donde caben más personas.

“Sí me dijeron algo, pero lo disfruto, me dan adrenalina. Esto no es nada, no quiero faltarles al respeto, pero esto es como un entrenamiento para mí, este estadio es muy chico para mí, estoy acostumbrado a 85 mil”, aseguró Zlatan.