Héctor Herrera asegura que su futuro está en el Atlético de Madrid

Héctor Herrera, centrocampista del Atlético de Madrid, manifestó su deseo de permanecer varios años más con el conjunto rojiblanco, con el cual tiene contrato por algunos años más.

Mi futuro está aquí, tengo contrato hasta unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que no sea el ser protagonista, ser importante aquí, porque vivo siempre en el presente, no en el futuro", expresó el mexicano en una conferencia de prensa virtual.

El futbolista llegó a La Liga en julio de 2019 y firmó un acuerdo por tres temporadas, pero solo ha participado en 22 de 38 partidos oficiales que ha disputado el club, 14 como titular, pero afirma que eso no le hace sentir ni menos ni más importantes.

"Es verdad que uno quiere siempre jugar, ser protagonista y estar bien, yo trabajo día a día y hago lo mejor posible para estar lo mejor posible y ser una opción. Hay cosas que no dependen de ti y que tengo que respetar, lo que tengo que hacer es seguir trabajando y esperar mi oportunidad como siempre he hecho, aquí y en los equipos que he estado", mencionó.

Finalmente, Herrera aseguró que tanto él como sus compañeros están concentrados en escalar posiciones para poder alcanzar un boleto a la Champions League de la próxima temporada, pues actualmente se ubican en el sexto lugar.

"Nosotros estamos enfocados en nuestros objetivos, presión en el futbol siempre hay, hay que ir paso a paso. Creo que esa es una parte que el club se tiene que preocupar y no nosotros, nosotros somos parte importante de conseguir objetivos, pero hay que ir paso a paso y partido a partido", concluyó.