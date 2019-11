"He sentido que la capitanía del 'Tri' me ha quedado muy grande": Guardado

Para Andrés Guardado, ser capitán de la Selección Mexicana es una gran responsabilidad, una que siente no ha llevado muy bien, pues considera que es un papel que le ha quedado muy grande, tras sustituir a Rafael Márquez.

No es que no me la crea, pero siendo sincero yo muchas veces he sentido que me queda muy grande porque vienes a suplir a un capitán de toda la vida como Rafa Márquez; su porte, jerarquía, carrera, todo lo que ha ganado, ser el seguidor de él, es un paquete muy grande", confesó el jugador del Betis en entrevista con Fox Sports.

De la misma forma, el mediocampista aseguró que se ha visto en la necesidad de pedir ayuda a otros de sus compañeros, como Héctor Herrera, Javier Hernández y Guillermo Ochoa.

"Lo digo abiertamente y con toda la honestidad, he tenido que hablar con mis compañeros de mayor peso en Selección y pedirles ayuda porque yo no puedo solo, mi manera de ser líder es diferente a la que había antes y yo necesito de todos. Gracias a eso he sentido un respaldo", expresó el ‘Principito’.

Guardado ha jugado 153 partidos con el ‘Tri’, siendo llamado por primera vez por Ricardo Lavolpe para un amistoso contra Hungría el 14 de diciembre de 2005, entrando de cambio al minuto 69’ por José Antonio Olvera. Suma 22 goles y 27 asistencias en sus años como seleccionado.

Ha disputado los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, así como otras competencias a nivel selección, como Copa Oro, Copa América, Copa Confederaciones.