“Hacía lo que le daba la gana”: Ex entrenador de Andy Ruiz

Manny Robles Jr., ex entrenador de Andy Ruiz, manifestó que no le sorprendió su reciente despido, pues el púgil de origen mexicano no estaba para nada concentrado con sus compromisos deportivos.

Siendo honesto, lo esperaba. Lo esperaba desde el campamento (previo a la revancha ante Joshua en Arabia Saudita). Andy estaba haciendo lo que se le daba la gana. El padre, al ser el manager, no tenía control sobre su hijo. Nadie tenía control sobre él", explicó en entrevista para ESPN.

Ruiz no pudo refrendar su título de los pesos pesados después de perder ante Anthony Joshua el pasado 9 de diciembre en el Medio Oriente. Aunque Robles Jr. reconoció sus propios errores, también insistió en la falta de empeño de su ex pupilo.

"Realmente creía que íbamos a lograrlo de nuevo en la segunda pelea, pero obviamente no se puede si el boxeador no está ahí, si el boxeador no lo quiere. Hice todo lo que pude como entrenador, maestro, amigo, pero como ya dije, si el boxeador no está ahí, ¿qué puedo hacer?", mencionó.

Aun no ha habido un anuncio por parte de Ruiz sobre quien será su nuevo preparador, aunque Mediotiempo maneja los nombres de Teddy Atlas y Freddie Roach.