¿Habrá pelea de 'Canelo' Álvarez vs Ilunga Makabu? Esto dijo el presidente del CMB

MÉXICO-. Cuando Saúl 'Canelo' Álvarez venció a Caleb Plant y se convirtió en campeón unificado de peso supermediano, Ilunga Makabu se transformó en la principal opción para ser el próximo rival del mexicano.

Incluso, Saúl Álvarez y el congoleño tuvieron un cara a cara a mediados de noviembre, sin embargo, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, adelantó que los planes cambiaron y que el mexicano no enfrentaría a Makabu, por el momento.

"Lo que se ha estado oyendo es que Makabu por el momento no va. Por el momento los planes cambiaron. No lo sé de Makabu. Estaba listo, ilusionado, no hubo ya comunicación. Quizá sea para fines de año la posibilidad de 'Canelo' de subir a crucero", declaró Sulaimán.

�� ¡MAKABU VS CANELO DESCARTADO!



�� Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, revela que el duelo @Canelo �� Ilunga Makabu por el cetro crucero ya no se realizaría debido a los planes del mexicano



�� “Makabu contra Canelo por el momento no va, aparentemente los planes cambiaron” pic.twitter.com/tLxpTulDGV — Boxeo Telemundo (@BoxeoTelemundo) February 16, 2022

'Canelo' Álvarez tiene otros planes

El mismo presidente del CMB señaló que lo más probable es que el tapatío enfrente a Dmitry Bivol en mayo de este año y después cumpla la trilogía contra Gennady Golovkin, aunque todavía no se ha llegado a ningún acuerdo.

Eddy Reynoso, entrenador de 'Canelo' Álvarez, revela que han llegado ofertas

La semana pasada Eddy Reynoso, entrenador de 'Canelo' Álvarez, reveló que han llegado ofertas por parte de PBC (Jermall Charlo) y Matchroom (Bivol y Golovkin), pero que el proceso de negociación sigue en progreso.