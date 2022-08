Golovkin dice que los jueces de su derrota contra 'Canelo' Álvarez "fueron utilizados"

EU-. Ya casi se cumplen cuatro años de que Saúl 'Canelo' Álvarez venció a Gennady Golovkin en el segundo enfrentamiento entre ambos boxeadores, pero el kazajo, de nuevo, volvió a demostrar su desacuerdo con los jueces.

A casi un mes de la pelea de trilogía entre el mexicano y el kazajo, 'GGG' recordó el combate celebrado en 2018, quien opinó que los jueces "fueron utilizados", al darle el triunfo a 'Canelo' Álvarez, por decisión unánime.

"Seré honesto con ustedes, seguí adelante desde el día siguiente. No he pensado mucho ya sobre eso. Me di cuenta de que esas personas que dieron esos puntajes, fueron utilizadas"

"Se usaron como si fueran pañuelos desechables. Era hora de usarlos, se utilizaron y se desecharon. Algunos expertos creyeron que 'Canelo' era imbatible, yo nunca compartí esa opinión", platicó Gennady Golovkin para New York Post.

Se acerca y se acerca la tercera pelea entre 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin

Como en las dos primeras peleas entre ambos boxeadores, el combate de la trilogía se celebrará en T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada, el próximo sábado 17 de septiembre.