Giovanny Gallegos en la terna para ser el cerrador de los Cardenales

El mexicano Giovanny Gallegos forma parte de un sólido bullpen de los Cardenales de San Luis, donde todavía no está decidido quién ocupará el estelar rol de cerrador en la temporada 2021.

Durante la anterior campaña, siete lanzadores consiguieron al menos un rescate y este año levantan la mano, además de Gallegos, Alex Reyes, Andrew Miller y Jordan Hicks, pero el mánager Mike Shildt no se apresura al ser cuestionado sobre si debe decidir pronto quién tendrá el puesto.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Realmente no, me gustan las opciones que tenemos. Creo que nos acercaremos cuando comencemos a definir roles. Y la buena noticia es que tenemos varios lanzadores que lo han hecho y que pueden hacerlo", dijo Shildt.

El relevista sonorense ha dicho que no está pensando en el rol de taponero, pues su mentalidad se enfoca en ayudar a los Cardenales en mantenerse como un equipo contendiente.

"Yo pitcheo donde sea, donde me pongan, donde el equipo me necesite; la verdad yo no pienso mucho en que si voy a cerrar, si voy a ser el setup o voy a abrir, lo que sea, yo trato de estar todos los días cien por ciento listo y si el equipo me necesita, ayudar al equipo a ganar", declaró el lanzador de 29 años.

Gallegos no ha tenido una buena pretemporada con efectividad de 9.53 en seis salidas, pero mantiene la confianza del mánager por las buenas actuaciones con el equipo.