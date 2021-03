Gignac quiere seguir en Tigres cuando se retire como jugador: “Ya no me quiero ir”

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, México-. Proveniente de Francia, André-Pierre Gignac llegó a Tigres para quedarse, pues cuando se retire como jugador quiere seguir perteneciendo al club como directivo o algo relacionado, según platicó a TUDN.

“Vamos a ver cómo me siento. Yo no quiero terminar dando lástima, no quiero terminar en la banca, sin hacer goles. Hasta que mis piernas respondan voy a estar listo como siempre”

“Después de mi carrera de futbolista, voy a aprender y quiero aprender, si me dejan la oportunidad de ser directivo o algo en el club. Es algo que no lo puedo explicar, es algo que… ¡ya no me quiero ir!”, indicó el francés.

Y es que el ‘Bomboro’ Gignac renovó menos de un mes su contrato por tres años más con el equipo felino, ya que este terminaba en junio, después del Clausura 2021.

El Clausura 2021 no ha sido el mejor torneo para los universitarios, quienes han batallado en Liga MX después de su participación en el Mundial de Clubes, pues no han ganado en los últimos cuatro juegos. Gignac solo ha metido dos goles en siete encuentros.