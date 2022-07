"Gano 50 veces más en OnlyFans que en el deporte": Key Alves, estrella de voleibol

SAO PAULO, Brasil-. Key Alves, jugadora profesional de voleibol que forma parte de la selección brasileña, dejó en claro que le va mucho mejor en OnlyFans que en su deporte, por lo menos en el ámbito económico.

Como muchas deportistas lo han declarado, Key Alves señaló en entrevista para O Globo que la cantidad de dinero que recibe por subir material a OnlyFans es mucho mayor que su paga por dedicarse al deporte profesional.

"Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en OnlyFans, porque el precio mensual es fijo"

"Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas a sesiones 'lights' y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará", declaró la brasileña, quien juega para Osasco Voleibol Clube.

Eso sí; Key Alves no dejará el deporte

A diferencia de otras modelos de OnlyFans que dejaron el deporte profesional para dedicarse de lleno a la plataforma, la sudamericana aclaró que disfruta más jugar voleibol que tomarse fotos, y que, aunque gane menos como jugadora, no detendrá su carrera.

