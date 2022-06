Renee Gracie dejó de ser piloto de carreras para dedicarse a OnlyFans por falta de dinero; ahora es millonaria

AUSTRALIA-. El sueño de muchas personas es ser piloto de carreras de autos, pero a Renee Gracie le fue mejor, por lo menos en lo económico, al abrir su cuenta de OnlyFans y compartir contenido pornográfico.

Renee Gracie, quien se despidió de las pistas para dedicarse de lleno al modelaje en OnlyFans, ha contado en varias ocasiones que, gracias a esta decisión, ha ganado mucho más dinero que el que obtenía cuando era piloto de carreras.

"Me ha puesto en una posición financiera que nunca hubiera soñado y realmente lo disfruto. Estoy bien con lo que quieran llamarme. Estoy ganando mucho dinero y me siento cómoda en el lugar donde estoy", declaró Renne Gracie en una ocasión.

Renee Gracie afirma que paga impuestos y que no es diferente por vender contenido en OnlyFans

La ahora modelo de OnlyFans de 27 años también declaró que en sus primeras 24 horas en el sitio cobró hasta 300 mil pesos y que trabajar en eso no la hace diferente a ninguna otra mujer.

"Lo que hago es legal, pago impuestos, no le hago daño a nadie. Lo que hago por trabajo lo hace todo adulto. Simplemente elijo compartirlo y ganar dinero con él. No me hace demasiado diferente a cualquier otra chica de mi edad", indicó la australiana.

Te puede interesar: Ashley Harkleroad: Fue jugadora estrella de tenis, ahora es estrella de OnlyFans

Renee Gracie pasó de estar en bancarrota a ser millonaria

De bañarse en el gimnasio y "vivir al día", sin dinero en su cuenta bancaria tras abandonar las carreras, Renee Gracie pasó a ser millonaria al poco tiempo de abrir su cuenta de OnlyFans, quien solo planeaba sacar "un extra". Cobra cinco dólares mensuales.