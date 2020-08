Gabriel Caballero, DT de FC Juárez, será multado por arremeter contra el arbitraje

MÉXICO – El dirigente de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero, salió con la sangre hirviendo después del partido contra Chivas del Guadalajara, correspondiente a la jornada 4 de Guard1anes 2020, y es que su insatisfacción con el arbitraje fue tan grande, que no se pudo contener a lanzar comentarios en contra, lo que le costó una multa económica.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX anunció este jueves sobre el castigo que se le impuso a Caballero por las quejas en contra del arbitraje durante el partido y debido a que lo hizo públicamente ante los medios de comunicación, fue que se ocasionaron estas medidas sobre Caballero.

La derrota contra las Chivas por marcador de 2-0, le pesó tanto a Caballero, ya que asegura que el arbitraje “lo acuchilló” en el encuentro, ya que asegura que se marcaron varias jugadas en su contra, que fueron dudosas, como un penal que se marcó a favor de los de Guadalajara, lo que no vio nada bien Caballero.

“Para mí, yo viendo desde afuera, me parece que nos acuchillaron con el penal, me parece que es una jugada normal, donde el jugador queda abajo del brazo de nuestro defensa. No entiendo por dónde ve el penal”, declaró.