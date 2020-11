Futuro de Julio César Chávez Jr. correría peligro en su próximo combate ante Masseroni

MÉXICO – El proclamado primer campeón mundial de sangre mexicana en la división mediano, Julio César Chávez Jr., está lanzando sus últimos dados al ruedo poniendo en juego su carrera profesional como pugilista y es que su próximo compromiso ante el argentino Nicolás Masseroni el próximo 21 de noviembre será el que determine si sigue su rumbo por otro titulo mundial o se retira definitivamente dependiendo del resultado.

Chávez Jr. se está jugando el “todo o nada” en este duelo contra el noqueador argentino, quien mantiene un récord perfecto de nocauts al tener 19 victorias y todas ganabas bajo esa vía, pero cuenta con una derrota, la cual la registró en suelo azteca en junio del 2019 cuando fue detenido por Uriel González.

El hijo de la “Leyenda de México” está volviendo de una mala racha de dos derrotas consecutivas, la primera fue en diciembre del 2019 el Phoenix, donde abandonó el combate contra el estadounidense Daniel Jacobs para el séptimo asalto debido a una fractura en la nariz, lo que causó mucha critica en su contra por la forma en la que decidió detener el duelo.

Y la última caída del Jr. fue el 25 de septiembre en contra de Mario Abel Cazares, quien estaba pronosticado que fuera un rival a modo para que Julio pudiera salir avante de la reyerta y así poder pedir la oportunidad de disputar un campeonato, sin embargo, el proyecto que tenia fue destrozado al caer sorpresivamente por decisión técnica.

Chávez adelantó un enfrentamiento de verdadero entretenimiento boxístico, pues sabe que el argentino es un peleador que va siempre hacia enfrente queriendo finiquitar las contiendas de un solo golpe, por lo que sabe que será una guerra de inteligencia de su parte, por lo que sabe que será una mezcla ideal para una buena pelea.

"Pienso que será un combate con mucha acción, algo que la gente va a disfrutar por nuestros estilos de intercambiar golpes y eso le gusta a la gente. Me he preparado muy fuerte y sé que todo eso puede pasar, pero voy ganar por nocaut, lo voy a noquear rápido para que no exista polémica", afirmó.