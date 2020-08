Futbolista colombiano sufrió ataques racistas por parte de exdirectivo del Puebla en el 2015

MÉXICO - En noviembre de 2015, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, se giró una investigación por un insulto racial sobre un jugador del Puebla, Efraín Cortés.

El señalado fue Álvaro Flores, entonces directivo de la Franja, quien habría llamado “negro malagradecido” y de “mierda” al entonces defensor colombiano. De los casos más fuertes del racismo dentro de la Liga MX. “Fue la única vez que recibí esa clase de insultos durante mi etapa en México”, recordó Cortés, vía telefónica con EL UNIVERSAL Deportes.

“Un día, asistí a la Federación [Mexicana de Futbol] y ahí fue donde se presentó el caso. Fue un tema muy enredado, entonces preferí llegar a un arreglo con el equipo porque quería regresarme a Colombia. Ellos [directiva del Puebla] querían que me quedara, pero estaba lesionado; yo sólo quería llegar a un acuerdo y no me dejaron, por lo que me presenté a las oficinas de Controversias. Revisando documentos, fue cuando el señor [Flores] se alteró, empezó a decir cosas y, con el teléfono en altavoz, lo escucharon todos”, narró Cortés, actualmente sin equipo en su país natal debido a la pandemia de Covid-19.

Flores fue suspendido un año y recibió una multa económica. El futbolista no quiso extender la queja sobre el directivo porque él sólo quería regresarse a Colombia.

Mientras los atletas en Estados Unidos se manifiestan y provocan suspensiones de partidos, en la Liga MX, estos conflictos raciales pueden ser pronto olvidados.



En el presente Reglamento de Sanciones de la Liga MX establece que “el que cometa una infracción por racismo o discriminación será suspendido por un mínimo de cinco partidos en todas las categorías. Además, la Comisión Disciplinaria prohibirá al infractor el acceso al estadio y adicionalmente se le impondrá una multa que puede ir de 3 mil 750 a 6 mil UMAs”.

Para Cortés, quien dejó al balompié mexicano en 2015, todavía queda mucho por mejorar en el tema racial dentro del deporte. “Nunca he entendido por qué existe el racismo, todos somos seres humanos e iguales. No entiendo por qué nosotros, los de raza negra, debemos ser discriminados. La verdad, es un tema que nunca he podido comprender”, cerró el colombiano, de 35 años de edad y a la espera de que algún club en su país lo firme para su última etapa como futbolista profesional.