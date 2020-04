Figura del Wolverhampton alabó a Raúl Jiménez; destaca su olfato goleador.

John Richards, una de las figuras históricas del Wolverhampton, elogió a Raúl Jiménez, quien manifestó su deseo de que el mexicano se quede mucho más tiempo con el club, aunque está consciente de que otros equipos lo siguen de cerca.

Creo que hay más de él para ser perfectamente honesto, y espero que sea con Wolves. No hay duda de que habrá clubes que lo han estado observando, clubes de alto rango, no solo en la Premier League sino en toda Europa”, manifestó el ex jugador a “Express & Star”.