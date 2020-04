Felipe Pardo, del Toluca, propina blanqueada a Paolo Medina, de Monarcas, en eLiga MX

MÉXICO - Durante la primera jornada del torneo virtual eLiga MX se han vivido varias sorpresas y en el último encuentro del segundo día de dicha jornada no fue la excepción, pues Felipe Pardo, de los Diablos Rojos del Toluca, resultó ser mucho rival para el representante de Monarcas Morelia, Paolo Medina, a quien le propinó una paliza monumental al golearlo por 4-0.

El jugador colombiano se comportó como un auténtico “gamer” en el FIFA 20 al mostrar un total dominio desde el inicio del partido, donde no dejó darle ninguno respiro a Medina, quien ni siquiera se acercó a la portería contraria para poder marcar una anotación.

Pardo estuvo acompañada de su admiradora número uno, su pequeña hija María Celeste, quien se unía a la celebración de cada gol que marcó su padre durante el enfrentamiento y disfrutó de las buenas jugadas que se vivían en el partido.

Pardo realizó los goles con sus compañeros de la vida real, Leo Fernández, quien se apuntó un doblete, Pedro Canelo y Emmanuel Gigliotti, quienes también demostraron tener grandes habilidades en el ámbito virtual y de esta forma ayudaron a sumar la primera victoria del torneo.

Las sorpresas que dejaron con el ojo cuadrado a los aficionados que disfrutan del certamen fue el resultado del encuentro donde Atlas derrotó por 4-1 al Cruz Azul, quien en la vida real marcha como líder del torneo Clausura 2020, otro resultado que no pasó desapercibido fue la caída del América contra Puebla por 3-0.

Los últimos enfrentamientos que se disputarán mañana de la primera jornada serán León vs. Querétaro, Pumas vs. Pachuca y Xolos vs. Santos.

Información por Medio Tiempo.