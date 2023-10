Faitelson lanza un "Ódiame más" al aclarar su salida de ESPN hacia Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de su despedida de ESPN y José Ramón Fernández que sintió como “seca”, David Faitelson subió en sus redes sociales un video con el que busca aclarar los rumores de su salida de ESPN hacia Televisa que cerró con la frase “Ódiame más”, acuñada en la tradición del Club América.

Una de las especulaciones entorno a la salida de Faitelson es que existía tensión con su mentor de años, algo que el mismo confesó, admitiendo que su relación se había fracturado de cierta forma.

Otro tema que David toca es que su llegada a Televisa no tiene como principal razón el dinero y también dedicó un mensaje para sus detractores que le recuerdan cuando prometió nunca trabajar para esa empresa.

Después de más de 30 años en los que hemos convivido juntos, hemos hecho programas, donde yo le he agradecido infinitamente todo lo que ha hecho por mí, lamentablemente el lunes por la noche en el estudio yo lo sentí a él muy frío. La verdad esperaba un poco más de efusividad de él. A donde vaya seguiré siendo el mismo. La empresa que me contrate pues no va a buscar un Faitelson diferente. Va a buscar el mismo Faitelson con el mismo grado de polémica, con el mismo grado de incitación, de pasión... Que muchas veces esa palabra faltaba en nuestro trabajo en los últimos años. Yo extrañé mucho la pasión".