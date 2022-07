Explotan redes contra Tata Martino por foto en Argentina con Scaloni, DT rival en Mundial

ROSARIO, Argentina.- Una foto en la que el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, sale junto a Lionel Scaloni, próximo rival de México en el Mundial, viendo un partido del Newells Old Boys hizo que las redes explotaran en críticas en su contra.

Entre los comentarios negativos que se desataron para el entrenador del Tricolor por tener comunicación con su próximo rival en la Copa del Mundo de Qatar 2022, hubo en u mayoría quienes le recriminaban el hecho de ver la liga argentina y no para presenciar los juegos de la Liga MX para visorear posibles futbolistas para la selección.

El escándalo por esta foto del Tata Martino en Argentina tiene dos puntos clave:

1. El pésimo trabajo de relaciones públicas que tiene la FMF y la selección mexicana.

2. Lo fácil que es atacar ahora por lo que sea desde el desconocimiento o la mala leche.



Va hilo �� pic.twitter.com/l0u9YoQAT4 — Luis Herrera (@luisrha) July 18, 2022

Por esta razón, la propia Federación Mexicana de Futbol, a través de su cuenta @miselecciónmx, se manifestó al respecto asegurando que si bien Gerardo Martino no asistía directamente, si seguía los partidos por vía Internet y de manera presencial enviaba a miembros de su equipo, como scouts que se encargaban de estar al tanto de los encuentros locales.

Cada fin de semana en la Liga MX ����, integrantes del cuerpo técnico de la SNM asisten a los duelos que se disputan: pic.twitter.com/m0J199gSMr — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 18, 2022

Explotan redes contra Tata Martino por foto con Scaloni

Uno de los primeros en alzar la voz fue el exjugador Emanuel Villa, quien se mostró incrédulo por la presencia del técnico sudamericano en un juego del futbol argentino y su ausencia en los partidos de la Liga MX, donde podría ver nuevas opciones para el equipo mexicano.

"Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas. Me vale m... si le dieron permiso o no de la FMF", expresó el exgoleador del Cruz Azul y Tigres. Y agregó:

Él debería de estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores. Mostrando ese compromiso de querer llevar a lo más alto posible a México en el Mundial de Fútbol", arremetió Tito Villa contra su compatriota Tata Martino.

La presencia del entrenador Gerardo Martino en su país se debe a el nacimiento de su nieto y ante su ausencia en México son los demás miembros del cuerpo técnico de la Selección Mexicana los encargados de ver los partidos del futbol mexicano.