Exjugador del Barcelona se encuentra grave en el Hospital por coronavirus

TURQUÍA - La pandemia del coronavirus ha demostrado que no va ha ceder tan fácilmente y cada vez se siguen presentando más personas afectadas alrededor del mundo a causa de este virus, ahora el ex portero turqués Rustu Recber está siendo víctima de esta enfermedad al ser diagnosticado como portador.

La esposa del ex portero, quien militó para la Selección de Turquía y llegó a jugar para el club Barcelona de España, fue la que difundió la dolorosa noticia por medio de sus redes sociales y le pide a la gente su apoyo con oraciones dedicadas hacia Recber, quien se encuentra hospitalizado.

"Me hubiera gustado dar mejores noticias sin dejar de ser transparente sobre la verdad, pero lamento decir que mi esposo está hospitalizado con el diagnóstico de Covid-19", declaró.

Su esposa también declaró que el jugador no presentaba ningún síntomas y que hasta el momento parecía que todo marchaba normal, sin embargo, repentinamente se presentaron los malestares y de inmediato fue hospitalizado, donde al parecer si situación es complicada.

"Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él. #YouAreStrongRR", finalizó.