Exesposa de Dani Alves afirma que el futbolista es inocente: "No todo lo que se dice es verdad"

BARCELONA, España-. Dani Alves ya tiene un mes y medio en prisión al ser acusado de abuso sexual, pero Dinorah Santana, la exesposa del futbolista y mamá de sus hijos, afirmó que él es inocente.

Después de que Dinorah Santana visitó a Dani Alves en el Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona el pasado domingo, la mujer con la que el brasileño tuvo a sus dos hijos habló con la prensa para reiterar que el exjugador de FC Barcelona es inocente.

"Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia. No le he preguntado por las versiones porque sabemos que es inocente. Es complicada la situación para ellos (sus hijos). También hay que tener en cuenta que Dani tiene familia e hijos y muchas veces no todo lo que se dice es verdad, y eso pesa mucho en la vida de los niños"