Exatlón México: Doris del Moral presume foto enamoradísima de su novia

CIUDAD DE MÉXICO.-La participante de Exatlón, Doris del Moral, subió una foto con su novia Melannie González, donde la pareja luce más enamorada que nunca.

En un mensaje en redes, del Moral dijo que está más feliz que nunca y "que disfruta de la vida como si fuera su último día".

"La vida tiene destinada cosas grandes para cada uno de nosotros, sin importar donde estés ni con quién siempre te pondrá a las personas correctas en los momentos adecuados y la vida esta vez me premió a mí, por conocer tal cual eres, siendo feliz y disfrutando de la vida como si cada día fuera el último, te quiero tal cual eres y no te cambiaría ni un granito de nada, gracias por hacer desde el primer día que te conocí que mi sonrisa no se apagara", dijo la tabasqueña en una foto publicada en su cuenta de Instagram.

En las imágenes publicadas por la tabasqueña, se observa cómo Doris tiene escrito en el abdómen "¿queres ser mi novia?"

Cabe mencionar que la patinadora profesional al finalizar Exatlón México: Titanes contra Héroes terminó una relación con Viridiana, quien se había convertido en parte de su vida.

Sin embargo, hoy, al parecer, está más feliz que nunca con su nueva novia.

Melannie González, la nueva pareja, es famosa por su participación en la primera temporada de Survivor México en donde fue una de las finalistas.

Doris recientemente comentó que la realción con Menannie se dio poco tiempo después de que ella entró a la soltería, y pidió que no se le cuestione por su nueva relación sentimental.

Fanáticos le mandan mensajes

La noticia de que formalizarían una relación Doris y Melannie rápidamente cimbró las redes sociales, recibiendo el apoyo de los miles de seguidores.

¡Que viva el amors, felicidades¡", le escribió Xime en su post de Instagram.

Por otro lado, Alejandra les dijo; "Qué rápido se enamoran de otras personas, pero les deseo toda la felicidad que se merecen".

Entre tanto, a Ambar le dio gusto que Doris haya encontrado a alguien "que le hiciera vibrar su corazón".

"Qué chido que seas feliz, Doris, lo mereces, me da gusto que encuentres a alguien que haga vibrar tu corazón, pero no olvides a la persona que estuvo contigo tantos años apoyandote y más que nada apoyando tu sueño para que tu vibraras alto... y en solo meses la dejes así tan fácil.... pero bueno, tú solo sabes lo que sientes y lo paso ... igual me alegro por ti".

La fotografía actualmente tiene más de cien mil me gusta y decenas de comentarios.