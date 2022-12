Ex beisbolista de MLB se declara gay, anuncia su compromiso y escribe emotivo mensaje

WASHINGTON D.C., EU-. Anunciar las preferencias sexuales suele ser un reto para muchas personas, pero un beisbolista que jugó en MLB por cuatro temporadas ya se declaró abiertamente gay: TJ House.

El ex beisbolista estadounidense de 33 años, quien tras retirarse del terreno de juego se dedicó a las bienes raíces, hizo una publicación en su página de Facebook en la que se declaró abiertamente gay y anunció su compromiso con un hombre llamado Ryan Neitzel.

"La aprobación de hoy de la Ley de Respeto al Matrimonio nos protege para tener los mismos derechos y oportunidades que cada uno de ustedes tiene. Protege los mismos beneficios. Nos hace iguales a ti. Permite que Ryan Neitzel y yo nos unamos y creemos algo hermoso. Me da la confianza para comprometerme con la persona que amo (¡dijo que sí!), para casarme con ella"

"Tengo un prometido maravilloso, que me desafía a diario a ser una mejor persona. Para vivir la vida auténticamente. Uno que nunca merecí pero que tuve la suerte de tener. El amor que ves, es para todos. Días como hoy son los que me ayudan a seguir creciendo para convertirme en la persona que siempre he sido, una a la que he encerrado durante más de 20 años", escribió TJ House.

La carrera de TJ House en el beisbol de MLB

TJ House, convertido en uno de los muy pocos ex beisbolistas de MLB en declararse gay, lanzó tres temporadas para Indios de Cleveland (hoy Guardianes) y una para Azulejos de Toronto, entre 2014 y 2017, en las que ganó cinco juegos, perdió siete y logró efectividad de 4.44.