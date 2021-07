Usain Bolt describe ataques racistas contra futbolistas ingleses como "espantoso" e "injusto"

LONDRES.-El ocho veces campeón olímpico Usain Bolt dijo a Reuters que el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad, después de que tres seleccionados de Inglaterra enfrentaron abusos por internet luego de la derrota en tanda de penales ante Italia en la final de la Eurocopa 2020.

El trío inglés formado por Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, que fallaron sus remates en la definición a penales del domingo, fueron atacados en redes sociales tras la derrota de Inglaterra.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Puedes estar molesto con una persona por fallar porque somos humanos, pero si vas a incorporar la raza, entonces no tiene lugar en el fútbol o simplemente en general", dijo el jamaicano Bolt en Kingston el martes.

Bolt, quien ganó el doblete de 100 y 200 metros en tres Juegos Olímpicos consecutivos entre 2008 y 2016, describió el abuso racial dirigido a los futbolistas como espantoso.

"Para mí es muy difícil ver estas cosas. Como persona africana y negra, puedo decir que debe ser duro para ellos", agregó Bolt. "Es fútbol, se gana algo, se pierde algo y es duro perder. Lo he pasado con mi equipo, pero no voy a maldecir a nadie ni ningunearlo (...) ni nada por el estilo", sostuvo Bolt, quien ganó 11 medallas de oro en campeonatos mundiales.

"(El abuso racial) fue muy injusto y no puedo creer que este sea el rumbo del fútbol. He amado el fútbol durante toda mi carrera, he seguido a todos estos jugadores... así que es difícil ver algo así", añadió el jamaicano.

Bolt, quien ganó el doblete de 100 y 200 metros en tres Juegos Olímpicos consecutivos entre 2008 y 2016, describió el abuso racial dirigido a los futbolistas como espantoso.

La Asociación Inglesa de Fútbol dijo en un comunicado que está "consternada" por el abuso a los tres jugadores.

"Haremos todo lo posible para apoyar a los jugadores afectados mientras instamos a imponer los castigos más duros posibles para cualquier responsable", dijo en un comunicado la FA.