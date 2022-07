Eugenio Derbez revela que es un infierno que lo manden a Mundiales y Olimpiadas: "Te mandan en turista"

CIUDAD DE MÉXICO-. El sueño de muchas personas es asistir a algún Mundial de Futbol o Juegos Olímpicos, dos eventos deportivos internacionales que se celebran cada cuatro años, pero no es el caso de Eugenio Derbez.

El famoso actor y comediante mexicano dejó en claro que una de las peores cosas que le han pasado en la vida es ir a los Mundiales de Futbol o Juegos Olímpicos, quien señaló que no es lo que las personas creen y que hasta llega a ser un "verdadero infierno".

"La gente dice: 'Ay, vas a ir a Brasil, que padre'. La gente piensa: 'Este cuate va a ir en avión primera clase, todo pagado, va a llegar, va a ver todos los partidos del mundial'. La realidad es que te mandan en turista, así vayas a Corea o a donde vayas. Te llevan limitadísimo de presupuesto y tienes un compromiso muy duro"

"Cuando el programa sale en vivo a las 9 de la noche (en México), allá son las 3-4 de la mañana. Es un verdadero infierno donde no duermes, donde no comes, donde estás todo el día encerrado en una camioneta con los demás o en un cuarto de edición. Es una experiencia muy fuerte", relató Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez señaló que es casi imposible dormir cuando asiste a Juegos Olímpicos o Mundiales

La estrella mexicana de la televisión declaró que, después de estar todo el día en la calle y de verse obligado a sacar un material de calidad, llegas al hotel a las 7 de la noche asoleado, cansado y sin comer, y que después sigue el turno de la edición.

"Te pones a editar en friega de 7 de la noche a 12, te duermes una hora, te das un baño y te vas al estudio para preparar todo para que salgas al aire a las 3-4 de la mañana. 6-7 de la mañana llegas a tu hotel, desayunas, duermes una hora y media y otra vez a la calle, a la misma rutina durante un mes, sin sábados, domingos ni días festivos", platicó Derbez.