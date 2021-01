Esposa de Michael Phelps teme que pueda atentar contra su vida debido a la depresión que sufre

PHOENIX.-La esposa de Michael Phelps teme perder al atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos debido a la depresión.

El ex nadador, de 35 años, ha hablado con franqueza sobre su batalla contra la enfermedad mental y el impacto que tiene en los tres hijos que comparte con la reina de belleza Nicole, también de 35 años, con quien se casó en 2016.

Nicole reveló que el trágico fallecimiento del ícono del baloncesto Kobe Bryant el año pasado la llevó a preocuparse por la vida sin el 23 veces medallista de oro olímpico.

“Después de que Vanessa (Bryant) perdió a Kobe, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir, '¿Podemos ayudarlo? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer '”, le dijo a TODAY.

Para Nicole, lo más difícil ha sido aceptar que no puede quitarle el dolor a Michael.

“Solía pensar, 'Oh, puedo arreglarlo. Puedo ser su terapeuta. Puedo ser lo que él necesita '”, reveló. "Pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se sienten, no importa cuánto lo quieras".

Aunque la pandemia ha planteado desafíos para Nicole y Michael, la pareja está más unida que nunca.

Durante los últimos 8 meses, han estado levantando pesas juntos en el gimnasio de su casa. Todas las noches, Michael, que viajó a menudo antes de la epidemia, prepara la cena para la familia.

“Definitivamente hemos crecido juntos a través de esto y hemos aprendido mucho”, dijo Nicole. "No es fácil, pero estoy casada con el ser humano más increíble".