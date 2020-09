"Es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas": Gattuso sobre Lozano

ITALIA – El no deshacerse del jugador azteca Hirving “Chucky” Lozano fue la mejor decisión que pudo haber hecho el dirigente del Napoli, Gennaro Gattuso, pues en la temporada pasada parecía no haberle tenido nada de fe al jugador al no darle los minutos necesarios para ganarse su confianza y conseguir un espacio en la alineación titular, sin embargo, esta ha resultado ser la nueva era del mexicano como goleador.

El doblete que se marcó Lozano este domingo contra el Genoa, a quienes golearon por 6-0 le ha dejado el panorama más claro respecto al caso de Lozano y aseguró que el jugador ha tenido un cambio radical con su nueva imagen dentro del campo, donde ha desarrollado más su potencial.

Gattuso ha afirmado que le ha prestado más atención al mexicano debido a que ha sido muy comprometido al esforzarse por mejorar en cada entrenamiento bajo su mando y esto ha hecho que Lozano sea contemplado para convocarlo a la titularidad.

"A Lozano no le estoy regalando nada. Es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ahora cuando patea el balón no se cae al suelo como un niño", declaró.

Respecto a la supuesta mala relación que ambos sostuvieron a la llegada del estratega, este aseguró que nunca tuvo nada contra él, aunque en una ocasión terminó por sacarlo del entrenamiento debido a su falta de actitud en ese día.