¡En libertad! Ronaldinho fue liberado por Fiscalía de Asunción

PARAGUAY – Después de que la máxima figura brasileña, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis, fueran detenidos ayer por intentar ingresar al país de Paraguay con documentación falsa, fueron liberados por la fiscalía tras varias horas de declaraciones.

El ex futbolista y su hermano tuvieron que pasar la noche bajo investigación por la policía y hoy tuvieron que asistir a la Unidad Fiscal de Crimen Organizado a rendir sus declaraciones, estuvieron en dicho sitió alrededor de siete horas.

Tras su salida Ronaldinho no quiso presentar sus declaraciones frente a los medios de comunicación, por su parte, su abogado Adolfo Marín, tomó la palabra para explicar la situación de su cliente.

“Él (Ronaldinho) sigue sometido al proceso, puede salir del país pero decidió no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea de cual sea la decisión del Ministerio Público”, señaló Marín.