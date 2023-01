"En el futbol mexicano se nota demasiado el negocio", dice 'Tata' Martino

PARAGUAY-. Gerardo 'Tata' Martino reapareció tras haber sido el director técnico de Selección Mexicana por casi cuatro años e hizo algunas declaraciones, en las que señaló que en el futbol de México se prioriza el negocio.

En una entrevista para Radio 780 Paraguay, el 'Tata' Martino, quien dirigió al 'Tri' en el pasado Mundial Qatar 2022 y en todo el proceso, habló sobre lo que notó en su paso por el futbol mexicano.

"En México se nota demasiado el negocio. No estoy en contra del negocio, porque de eso cobramos y vivimos nosotros, los que participamos del futbol no podríamos subsistir. A mí me gusta algo más equitativo, que yo tenga la capacidad siendo una persona que lo único que me interesa es el futbol"

#tatamartino ��️ GERARDO MARTINO ROMPIÓ EL SILENCIO Y SE MOSTRÓ CRÍTICO CON EL FUTBOL MEXICANO



“En Qatar competimos bien, pero entiendo que es un fracaso”



En el futbol mexicano “Se nota demasiado el negocio”



“Se dan ventas internas de 8-10 MDD”https://t.co/fD7RSoHWnH pic.twitter.com/zF0GbB0KpW — EL PINTOR ⚽️�������� (@JLUIS_CUEVAS) January 25, 2023

"La capacidad de aceptar el negocio que desconozco y no sé para dónde va, pero entiendo que se necesita para que siga creciendo, pero con un equilibrio para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo de divisiones menores", comentó Martino.

Crítica 'Tata' Martino los excesivos precios de los futbolistas mexicanos

Además, el entrenador argentino criticó las cifras que se manejan dentro de la misma Liga MX, en la que se hacen traspasos de varios millones de dólares, en vez de facilitar salidas al futbol de Europa.

"En México pasa algo particular. Se dan ventas internas de club a club de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares. Es un país muy fuerte, hay instituciones muy sólidas y que pagan buen dinero. Eso daña porque queda en casa y el futbolista no termina de crecer", opinó Martino.