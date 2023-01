¡Ay mi Zendejas! México recibe otra multa y no por un grito; EU le paga gane

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección de México volverá a ser multada y ahora no por el grito homofóbico, sino por la alineación de Alejandro Zendejas, quien optó por representar al combinado de los Estados Unidos.

Además del castigo de 10 mil francos suizos por parte de la FIFA, el Tri perderá dos partidos por utilizar al estadounidense,.

La FIFA dijo que a México también se le ordenó renunciar a tres partidos sub-23 en los que usó al jugador del Club América.

FIFA multa a México por Zendejas

El organismo rector no anunció la sanción hasta el jueves, un día después de que The Associated Press lo contactara luego de que la Federación de Futbol de Estados Unidos convocó a Zendejas para los partidos de la próxima semana contra Serbia y Colombia.

El jugador de 24 años fue titular en tres partidos con Estados Unidos en el Mundial Sub-17 de 2015, donde fue compañero de Christian Pulisic y Tyler Adams.

La FIFA puede confirmar que ha impuesto una multa de CHF 10.000 a la Federación Mexicana de Futbol por infracciones del artículo 5 del Reglamento de Aplicación (RGAS) de los Estatutos de la FIFA tras la convocatoria del jugador Alejandro Zendejas", dijo el organismo en un comunicado.

México pierde partidos en los que usó a Zendejas

Además de la multa, los partidos donde jugó han sido declarados perdidos. Sin embargo, según las disposiciones aplicables del RGAS, el jugador sigue siendo elegible para jugar en los equipos representativos de USA”.

Entre las pérdidas, la FIFA incluyó un partido contra Ecuador el 28 de octubre de 2021 en Charlotte, Carolina del Norte, que México perdió 3-2 cuando Zendejas ingresó por Uriel Antuna en el minuto 66; y un partido contra Guatemala el pasado 22 de abril en Orlando, Florida, que terminó en un empate 0-0 cuando Zendejas comenzó y jugó hasta el minuto 72.

México también recibió la orden de perder los partidos sub-23 contra Rumania (una victoria por 1-0 el 5 de junio de 2021), contra Arabia Saudita (un empate 1-1 el 8 de junio) y contra Australia (una victoria por 3-2 el 12 de junio).