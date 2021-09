Eliminatorias Concacaf: Estos fueron los resultados de la primera jornada

MÉXICO-. El camino para asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022 inició en la Concacaf el pasado jueves, con la primera jornada de las Eliminatorias Mundialistas, en el Octagonal Final.

Con la participación de las ocho selecciones que buscarán uno de los tres boletos para asegurar su participación en Qatar 2022, la única que inició con el pie derecho fue la de México, ya que el 'Tri' celebró el triunfo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Los otros tres partidos terminaron en empates, por lo que seis selecciones sumaron un punto: Canadá y Honduras empataron 1-1, mientras que 0 a 0 quedaron los duelos de Panamá vs Costa Rica y El Salvador vs Estados Unidos.

¡Con triple empate y con apretada victoria de @miseleccionmx comenzó la ronda final rumbo a Qatar 2022! �� #WCQ pic.twitter.com/3hjG3lAPMr — Concacaf (@Concacaf) September 3, 2021

¿Cuándo se jugará la jornada 2?

Será el domingo cuando se dispute la segunda jornada del Octagonal Final de Concacaf, con los partidos de México vs Costa Rica, Jamaica vs Panamá, El Salvador vs Honduras y Estados Unidos vs Canadá.

México y su triunfo ante Jamaica

La Selección Mexicana fue la única que sumó tres puntos después de la primera fecha de Eliminatorias de Concacaf, al vencer 2 por 1 a Jamaica con goles de Alexis Vega y Henry Martín, en un duelo que se jugó a puerta cerrada en el Estadio Azteca.