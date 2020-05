Elías Hernández explota contra usuario que lo comparó con Carlos Eduardo Rico

CIUDAD DE MÉXICO.- Elías Hernández se calentó en las redes, cuando un usuario de Instagram lo comparó con el comediante Carlos Eduardo Rico.

Ke tranza ese Carlos Eduardo Rico. Cuándo va ver función de chistes, carnal, extrañamos la comedia (sic)", escribió ivanii562 en los comentarios de una imagen en la que el jugador del Cruz Azul aparece con su perrita.

La respuesta del volante fue inmediata y a la yugular: "Cuando tu hermana me lo pida. Pronto te paso las fechas. Me llamo Elías por si no lo sabías. Ánimo, saludos", contestó.

Después de esto otros internautas le pidieron a Elías que no se enojara, aunque aceptaron el parecido.