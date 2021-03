El partido del Preolímpico que Hugo Sánchez no quiere que recuerdes

El "Tri" consumó uno de los mayores fracasos de su historia al quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en un torneo Preolímpico en el que ni siquiera pudo avanzar en la fase de grupos.

Aquel equipo fue dirigido por Hugo Sánchez, director técnico de la Selección Mayor y quien decidió no ceder la estafeta de la Sub 23, contaba con jugadores que hacían no sólo pensar en la calificación sino en una buena participación en la justa de Beijing.

Dos años y medio antes, México se había coronado en el Mundial Sub 17 con una generación que ilusionaba a la afición y varios jugadores del equipo integraban esa selección como César Villaluz, Enrique Esqueda, Patricio Araujo y Édgar Andrade, además de jugadores relevantes en Primera División como Luis Ángel Landín, Santiago Fernández y Guillermo Ochoa.

Pero el funcionamiento del equipo no fue el esperado y un empate contra Canadá y una sopresiva derrota de 2-1 ante Guatemala, el "Tri" enfrentaba a Haití en el último juego de la fase de grupos con la obligación de ganarle por cinco goles, algo complicado, pero no descabellado ante un rival inferior.

El partido se celebró el 16 de marzo en Carson, California, y México anotó el primero al minuto 17 por conducto de César Villaluz y al 27 ya jugaban con uno más por la expulsión de un jugador caribeño: La mesa estaba puesta.

Pero no hubo más goles en la primera parte y la desesperación comenzó a aparecer ante un concierto de errores de los atacantes mexicanos. Édgar Andrade puso el 2-0 al 16', pero inmediatamente descontó Haití.

Santiago Fernández (25') hizo el tercero, pero luego voló un disparo con el arco abierto y después, de manera incríble, otra vez frente a la portería abierta un remate suyo se fue desviado.

Villaluz falló un penal al 33' y tras más fallas Esqueda hizo el 4-1 al 38', Landín marcó el quinto al 45' y tuvo el sexto en la compensación, pero no pudo conectar el balón y se concretó la eliminación del "Tri" que le costaría a Hugo su puesto como entrenador.