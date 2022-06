El WTA 1000 de Guadalajara está confirmado y se realizará en octubre

El tenis femenino ha dado mucho de qué hablar durante la temporada 2022. Para empezar, el torneo femenino cuenta con una nueva número 1 en el ranking, la polaca Iga Swiatek. Con solo 20 años, se convirtió en la primera persona de nacionalidad polaca en liderar el ranking de tenis a nivel individual, tanto en el torneo femenino como el masculino. También ha sido noticia que la Asociación de Tenis Femenino (WTA) se sigue negando a jugar en China hasta que se aclare la situación de la jugadora Peng Shuai. Este veto a China ha tenido consecuencias positivas para el continente americano, ya que la WTA por primera vez va a jugar un torneo WTA 1000 en México.



Los torneos WTA 1000 (ATP 1000 en el caso del circuito masculino), son los terceros en importancia durante el calendario de competiciones. Solo son superados por los Grand Slam y las finales de la WTA. La razón de su importancia se debe a la cantidad de puntos que otorgan para el ranking de jugadores. En el caso de los Grand Slam se reparten 2.000 al ganador, las finales de la WTA dan 1.500 puntos y un torneo de WTA 1000, como su nombre lo indica, da mil puntos a la ganadora del certamen.



Así que, por primera vez en su historia México va a ser la sede de la tercera categoría más importante del tenis femenino. Y en esta oportunidad el lugar escogido fue Guadalajara, que en 2021 ya dejó buenas impresiones para los responsables del tenis femenino, ya que la sede fue la elegida para albergar las finales de la WTA 2021.



En 2021 fue la primera vez que Latinoamérica y, específicamente, México fueron sede de la competición que pone punto y final a la temporada del tenis femenino. El resultado tuvo premio y este año van a organizar el Guadalajara Open Akron para su debut en los torneos de la categoría 1000. Los organizadores ya se encargaron de adelantar algunos detalles sobre el torneo. Para empezar, se jugará entre el 17 y el 23 de octubre y Gustavo Santoscoy será su director.



Normalmente cada año se celebran 9 torneos WTA 1000. Cuatro de ellos son de asistencia obligatoria para los jugadores en los primeros 50 y 80 lugares del ranking, como sucede en los torneos de Indian Wells, Miami, Madrid o Beijing. En el caso de Guadalajara, no será obligatoria su asistencia según el ranking, por lo que solo se repartirá 900 puntos a la campeona.



Guadalajara, de esta forma, se convertirá en el último torneo de mayor importancia en jugarse antes de las finales de la WTA. Ocurrirá un mes después del US Open, último Grand Slam de la temporada y el más importante en cuanto a la cantidad de dinero que se reparte entre los jugadores. Un total de 58 millones de dólares se dividen entre los mejores jugadores de cada categoría. Lo que deja claro la gran importancia que tiene en el circuito.



Tan importante es el Abierto de Estados Unidos que, aunque se va a disputar entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre, ya se está hablando de los favoritos. Como es habitual es posible apostar online cuando estás en la Gran Manzana para presenciar el torneo. Pero ya las casas de apuestas han hecho sus pronósticos para el último Grand Slam de la temporada. Novak Djokovic es el jugador con más posibilidades en el cuadro masculino, seguido de Daniil Medvedev y Dominic Thiem. Mientras que en el cuadro femenino Naomi Osaka es hoy en día la favorita, igualada con Iga Swiatek.



Las probabilidades para el US Open se han mantenido muy estables en el caso de los hombres. Desde el inicio de la temporada Djokovic tiene las mejores cuotas en el torneo. Mientras que en el torneo femenino a principio de año Osaka era favorita, seguida por Emma Raducanu, que ya cayó a la quinta posición según las casas de apuestas.





Otros torneos en México



Guadalajara parece haberse convertido en una parada muy atractiva en el calendario tenístico. El Centro Panamericano de Tenis será la sede para que 64 tenistas luchen por el título. Las entradas para asistir al evento se van a vender online, a partir del 15 de junio.



A pesar que México está debutando en lo que se refiere a la organización de torneos de las categorías más importantes, ya es un país sede habitual para los eventos tenísticos. Solo este año se disputaron el Abierto de Zapopán, que en el cuadro femenino fue un WTA 250, pero en la rama masculina fue parte de la categoría ATP 500. Una semana más tarde se llevó a cabo el Monterrey Open, un torneo WTA 250 en pista dura.



Además, aún quedan por disputar tres torneos en México, aunque todos de menor importancia. En agosto está pendiente el Abierto de Los Cabos, en Cabo San Lucas, que es un ATP 250. Mientras que en la rama femenina, después de Guadalajara se jugarán dos torneos de la categoría WTA 125: Tampico y Puerto Vallarta.



Resalta, además, la importancia que ha adquirido Guadalajara como sede, en especial teniendo en cuenta que uno de los torneos más importantes en el país es el Abierto Mexicano de Tenis que se disputa desde 1993, aunque solo en la rama masculina (individual y dobles), y desde 2001 también es parte del calendario femenino.



A pesar de su antigüedad en el calendario, Guadalajara le ha ganado el partido a un torneo que solo reparte 500 puntos para el campeón del circuito ATP y 280 para la ganadora de las mujeres. Solo falta esperar si podrá mantenerse en el calendario y en la categoría WTA 1000 más tiempo.