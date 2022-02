Abierto Mexicano de Tenis: Rafael Nadal espera un difícil "estreno"

CIUDAD DE MÉXICO.-El español Rafael Nadal, número cinco del mundo, reconoció el domingo que tendrá un "estreno" muy difícil en el Abierto Mexicano de Tenis donde enfrentará en la primera ronda al estadounidense Reilly Opelka.

Nadal llega al torneo de México tras hacer historia el 30 de enero cuando derrotó al ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia para conseguir el título 21 de un Grand Slam, un nuevo récord, y adelantarse a Roger Federer y Novak Djokovic, que no compitieron en Melbourne.

Me tocó un cuadro muy complicado, me tocó una primera ronda muy difícil con un jugador que viene de ganar un torneo, aparte es de los jugadores más difíciles del circuito porque es uno de los mejores del mundo y por su estilo de juego, no creo que sea un jugador que nadie quiera ver en una primera ronda de un torneo", dijo Nadal en rueda de prensa.

"Ya se verá lo que puede ocurrir, yo intento hacer el trabajo de la mejor manera posible para llegar bien preparado a lo que es la competición, me queda hoy y mañana para terminar de prepararme, intentar estar bien el martes y veremos qué puede suceder, pero sí es un estreno muy difícil", apuntó.

Si el español de 35 años, que busca su cuarto título en México tras ganar las ediciones de 2005, 2013 y 2020, derrota a Opelka, su siguiente rival será el ganador del partido que disputarán el búlgaro Grigor Dimitrov y el estadounidense Maxime Cressy.

Opelka, número 20 del mundo llega al Abierto Mexicano tras conquistar el 13 de febrero el Abierto de Dallas.

"Vengo por dos motivos muy simples y fáciles de entender: uno porque he jugado muy poco durante dos años y me apetece jugar tenis, y la segunda porque después de Australia tenía que analizar durante dos semanas cómo respondería mi cuerpo, pero a nivel de dolores me estaba respondiendo relativamente bien y eso me llevó a la decisión de estar aquí", explicó Nadal.

"Estoy feliz de jugar tenis, estoy con la ilusión de seguir compitiendo más allá de los resultados. Hay que intentar disfrutar de cada semana", agregó.

¿Cuándo será el Abierto Mexicano de Tenis?

El Abierto Mexicano de Tenis se disputará del 21 al 26 de febrero sobre canchas de superficie dura en el balneario de Acapulco.

"En Latinoamérica siempre me he sentido muy apoyado y querido en general, y en México no es ninguna excepción, siempre he sentido el cariño y apoyo de la gente y para mí es una sensación muy bonita por lo cual no puedo dar más que gracias", señaló Nadal.