El 'Gallo más Perro' llega a Xolos

Tijuana BC.- Dentro de la reestructuración para intentar salir de la peor época de su existencia, los Xolos han incorporado a José Juan “Gallito” Vázquez para reforzar la media cancha.

El contención llega con 33 años de edad y un recorrido en el futbol mexicano con campeonatos con León, Chivas y Santos, además de integrar la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014.

A pesar de completar dos torneos consecutivos con Toluca donde fue titular en todos los partidos, aceptó la propuesta del Club Tijuana sin darle muchas vueltas.

Me dieron la confianza de una, hubo mucho interés de acá y eso fue lo que me hizo decir ‘¡Vámonos!’, me tienen mucha confianza, entonces yo también de esa manera tengo que pagar”