Eduardo Lamazón cuestiona al 'Canelo' por aceptar la pelea

Ante la pobre demostración que dio el tuco Avni Yildirim como retador mandatorio del “Canelo” Álvarez, arreciaron las críticas para el boxeador mexicano.

El analista de Box Azteca, Eduardo Lamazón, cuestionó a Saúl Álvarez en la entrevista posterior al combate la razón de aceptar una pelea que sólo podía traerle más cuestionamientos a su carrera.

No me importan, las críticas las sigo recibiendo. Peleé con el mejor de las 168 en diciembre pasado y de todas maneras no los dejo contentos, entonces no me interesan. Obviamente si no hubiera tenido el objetivo de ganar todos los campeonatos no hubiera hecho esta pelea”, dijo el “Canelo” al explicar que para firmar la pelea contra Callum Smith tuvo que aceptar enfrentar a Yildirim.