Edinson Cavani y Manchester United llegan a un acuerdo por dos temporadas

INGLATERRA – El Manchester United se encontrará de manteles largos cuando hagan oficial la incorporación a su escuadra al atacante uruguayo Edinson Cavani, con quien se llegó a un acuerdo por las próximas dos temporadas de la Premier League.

Fuentes indicaron que la directiva pudo llegar a un acuerdo con Cavani y su equipo para que el jugador, quien se mantenía en la agencia libre tras concluir su tiempo con el PSG, pudiera ser el nuevo refuerzo bomba del mercado de transferencias de este verano.

Cuando se supo que Cavani y el PSG ya no iban a volver a trabajar juntos al no conseguir la renovación, una fuerte lluvia de ofertas inundó al jugador, pero este no se desesperó y decidió examinar todas las propuestas meticulosamente y al final se sintió convencido que el mejor sitio sería en el Manchester United.

Manchester United actuó a última hora, ya que el lunes está pactado para hacer el cierre oficial del mercado de transferencia, por lo que el club inglés no quería irse con las manos vacía y fue sobre una figura grande para recuperar terreno dentro de la Premier League.

El uruguayo tomará este domingo hacia Inglaterra para someterse a los exámenes médicos y físicos, y si todo sale como lo esperado, ese mismo día sería su presentación oficial como el nuevo jugador.

Entre los equipos más sonados que estuvieron preguntando por Cavani se encontraba Benfica, quien fue el primero en acercarse con Cavani y averiguar cuales serían sus peticiones para fichar con el club, después se sumó el Real Madrid y el Juventus, quienes solo lo tenían contemplado.