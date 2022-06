'Doctor' García argumenta que Marcelo Flores no debe ir al Mundial Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO-. Marcelo Flores eligió a la Selección Mexicana para representarla durante toda su carrera como futbolista profesional, pero Luis 'Doctor' García considera que el joven de 18 años no debe ir al Mundial Qatar 2022.

Aunque Marcelo Flores se ha convertido en uno de los favoritos de la afición mexicana, aun y cuando ha tenido muy pocos minutos de juego, el 'Doctor' García está convencido de que el joven del Arsenal no tiene los argumentos para disputar la Copa del Mundo 2022.

"Si Marcelo Flores llega a la selección nacional, yo no creo que tenga los argumentos para ir. En su favor juega que yo no hago la lista, la hace Martino, pero yo creo que hoy no tiene argumentos para ir a la Copa del Mundo Qatar"

"Pero vamos a pensar que se cuela en el último asiento a Doha. Ahí sí Marcelo Flores va a tener futbolistas, de linaje, de sabiduría, que le van a decir 'esto sí, esto no, ven para acá, hoy no salgas', cosa que no sucede; no tiene ningún protector dentro de selección nacional”, opinó el comentarista de TV Azteca.

Afición mexicana tiene la necesidad de tener un ídolo, explica 'Doctor' García

El exfutbolista azteca y ahora comentarista deportivo de TV Azteca criticó el hecho de que la afición mexicana tiene la necesidad de buscar fabricar ídolos, sobre todo en jóvenes, debido a "miserias sociales, económicas y políticas".

"No cualquiera puede ser ídolo. Se necesitan muchas más cosas que jugar a la pelota para ser ídolo, pero hay una necesidad. Me da la impresión que a este chamaco le están poniendo este traje del redentor, del iluminado, creyendo que un futbolista, en solitario, va a resolver las miserias que se tienen que resolver desde lo colectivo"

"Ya tuvimos a Hugo Sánchez y a Rafa Márquez, dos extraterrestres, los dos mejores futbolistas de este país, dos tipos que nadie se les va a acercar; resulta prácticamente imposible que alguien se acerce al enorme nivel de ellos. Y no pudieron en solitario"