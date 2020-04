Disponibles los primeros dos capítulos de la serie de Michael Jordan

Los primeros dos capítulos de la serie que narra la última temporada que Michael Jordan jugó con los Bulls de Chicago se estrenó en Estados Unidos.

En nuestro país, "The Last Dance" iniciará este lunes en la plataforma de Netflix también con la disponibilidad de observar los dos primeros capítulos.

ESPN (Estados Unidos) y Netflix fueron seleccionados para manejar la distribución de transmisión doméstica y global, respectivamente.

ESPN planeó emitir "The Last Dance" en las noches libres durante las Finales de la NBA en junio. Cuando la nueva pandemia de coronavirus paralizó los profesionales en marzo, los fanáticos y los atletas de alto perfil, incluido LeBron James, pidieron el lanzamiento del proyecto.

El proyecto incluyó la revisión de 10 mil horas de material archivado, incluidas 500 horas de cintas exclusivas de NBA. También cuenta con entrevistas con 106 personas, incluidos los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama.

Los capítulos serán subidos a Netflix a partir de las 12:01 del Horario del Pacífico, es decir, desde las 2:00 de México.

* Episodios 1 y 2: lunes 20 de abril

* Episodios 3 y 4: lunes 27 de abril

* Episodios 5 y 6: lunes 4 de mayo

* Episodios 7 y 8: lunes 11 de mayo

* Episodios 9 y 10: lunes 18 de mayo

La serie, dirigida por Jason Hehir ("The Fab Five," "The '85 Bears," "Andre the Giant"), relata la historia de uno de los equipos más exitosos e icónicos de la historia del deporte, Michael Jordan y los Bulls de la década de 1990, y destaca imágenes nunca vistas de la temporada 1997-1998, mientras la organización buscaba su sexto campeonato en ocho años.

El documental, producido por Mandalay Sports Media, en asociación con NBA Entertainment y Jump 23, nos brinda un producto singular, que nos lleva a la intimidad del campeonato de 1998, con perfiles completos de los compañeros clave de Michael Jordan, como Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr, del entrenador Phil Jackson, y con docenas de entrevistas actuales con rivales y personalidades del básquet y fuera de él.