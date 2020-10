DeChambeau luce y lidera en su primera jornada en el Abierto de Las Vegas

ESTADOS UNIDOS - Bryson DeChambeau hizo otra demostración de poder el jueves y funcionó tan bien como cuando ganó el US Open.

En su primera apertura desde que ganó en Winged Foot el mes pasado, DeChambeau hizo birdies de dos putt en los tres par 5 y dos par 4 en su camino hacia una ventaja de 9 bajo par, 62 y una ventaja de un tiro en los Hospitales Shriners. para Niños Abierto.

Coincidió con el mínimo de su carrera, y eso fue todo lo que lo decepcionó en el TPC Summerlin. Sabía que su putt águila de 15 pies desde el borde del noveno par 5 era su mejor puntuación en el PGA Tour.

"No estaba contento de que no entrara, pero tomaré un 62", dijo DeChambeau, quien ganó este torneo hace dos años. “Estoy muy satisfecho con cómo jugué hoy. No lo hice lo mejor que pude, pero lo puse en los lugares correctos muchas veces hoy ".

Patrick Cantlay, ganador y dos veces subcampeón en sus últimas tres apariciones en Las Vegas, hizo todo lo posible para atraparlo. Cantlay hizo un putt para birdie de 12 pies en el 18 para un 63. Su único defecto fue un bogey largo de tres putt en el 14.

"Los birdies saldrán aquí si eres paciente y juegas inteligentemente", dijo Cantlay. "Hoy lo hicieron, así que espero que los próximos tres días sean más iguales".

Harold Varner III, Scott Harrington, Nate Lashley y Austin Cook también estaban en 63. Seis jugadores estaban en 64. Sin viento y aire cálido, el campo jugó casi 3 tiros por debajo del par.

Es fácil pasar por alto el putt cuando DeChambeau se balancea hacia las vallas (en realidad, despejó la valla y hizo una abolladura en un estacionamiento detrás del campo el miércoles), pero tuvo un par de paradas de par de 10 pies e hizo su primer birdie en el No 12 con un putt de 18 pies.

DeChambeau alcanzó fácilmente el hoyo 15 de 314 yardas, el comienzo de una recta final dinámica en el TPC Summerlin. Más impresionante fue aplastar al driver en el séptimo hoyo de 381 yardas hacia el final de su ronda, la bola rodando hacia el green a unos 15 pies mientras el grupo de delante de él todavía estaba poniendo.

"Me sentí increíblemente mal por eso", dijo DeChambeau. “No tenía idea de que estaban en el green. Estuvieron por delante de nosotros todo el día y sentí que estaban fuera del green en el 7 debido al tiempo que tomamos en algunos de los hoyos antes de eso. Así que ese fue mi error y me sentí muy mal ".

Dijo que encontraría a Chesson Hadley, entre los de ese grupo, para disculparse.

"Fue divertido golpearlo a 15 pies", dijo DeChambeau.

Sergio García, que venía de una victoria la semana pasada en Mississippi, abrió con 66. El ex campeón del British Open, Francesco Molinari, disparó 70 en su primera competencia desde que la pandemia de COVID-19 detuvo el golf el 13 de marzo.

Esta fue una gran declaración de DeChambeau en su primera ronda desde que ganó el US Open. Tomó un enfoque único en Winged Foot al tratar de golpearlo lo más lejos posible en cada hoyo, dándose cuenta de que sería difícil para todos golpear las calles estrechas y curvas, por lo que bien podría acercarse lo más posible al green. .

Era la receta perfecta para Las Vegas, con el cálido aire del desierto y apenas un soplo de viento. La puntuación fue baja, lo que es típico de este torneo, y solo seis de los 72 jugadores que arrancaron en la mañana no lograron romper el par.

Este es el único torneo que DeChambeau planea jugar antes del Masters del 12 al 15 de noviembre, lo que significa saltarse un par de campos sin cortes en Las Vegas y California durante las próximas dos semanas. Quiere tiempo para trabajar en un driver de 48 pulgadas, la longitud que se ve en los campeonatos de Long Drive, para Augusta National.

DeChambeau jugó junto a otros dos grandes bateadores, el subcampeón del US Open Matthew Wolff y Cameron Champ, quien golpea hasta DeChambeau sin que parezca que se está esforzando tanto. Champ tenía 67, mientras que Wolff tenía 68.

Nadie estaba más feliz que Rob Oppenheim, el primer suplente que llegó al campo 30 minutos antes de la primera hora de salida de las 6:45 a. M. Estaba preparándose para un largo día y, en cambio, recibió un toque en el hombro cuando Greg Chalmers se retiró del 7 : 55 am hora de inicio. Oppenheim estaba en el grupo a los 64 que incluía a Emiliano Grillo, Andrew Landry y Brian Stuard.

"Intenté clasificarme el lunes y no lo logré en un desempate, así que entrar al campo es una ventaja completa", dijo Oppenheim. “Nunca se sabe cuándo es la hora del tee. Tuve la suerte de recibir esa llamada y aprovechar un buen comienzo ".