¡De jamón! Héctor Herrera anuncia nuevo cambio de imagen

SLP, San Luis Potosí.- Héctor Herrera se mantiene en la gira con Atlético de Madrid contra clubes mexicanos y ahora le toca enfrentar al San Luis Potosí.

El duelo fraternal hizo que el ex Porto reiterara su aprecio por México, ya que entre las palabras a la prensa admitió sentirse emocionado por estar en el país y mandó un mensaje a Gerardo ''Tata'' Martino al asegurar que está disponible para ''El Tri''.

Además declaró que en caso de volver a la Liga MX, Pachuca, el club en el que debutó será siempre su primera opción.

Herrera ha sido bien recibido desde su llegada a ''los colchoneros'' pues su entrenador Diego Simeone ya ha dicho que está satisfecho con el rendimiento del mexicano.

�� @HHerreramex: "Llevaba mucho tiempo queriendo jugar en #LaLigaSantander y espero poder conseguir cosas importantes".



�� ¡Mira todo lo que nos contó el nuevo jugador del @Atleti! #LaLigaWorld pic.twitter.com/3jk0V5HjkJ — LaLiga (@LaLiga) August 3, 2019

Y no solo eso, también fuera de la cancha, HH ya está causando furor en Madrid, ya que a los pocos días de confirmarse su traspaso se volvió embajador de una marca de jamón en España que anunciaba su cambio de imagen y quien mejor para hacerlo que Héctor Herrera, que sigue impresionando a propios y extraños con su ''renovado look'', si no preguntenle a Jonathan Dos Santos.