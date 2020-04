David Ortiz opina que en MLB no hay jugadores como Derek Jeter o Albert Pujols

El ex pelotero David Ortiz reconoció que en el beisbol actual no existen líderes como los de antaño, de la talla de Derek Jeter y Albert Pujols, lo que podría afectar el desarrollo de las jóvenes estrellas como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Ronald Acuña, Rafael Devers, entre otros.

Hay un sin número de cosas las cuáles le dan credibilidad al talento que hay hoy en día; pero hay un problema. Yo recuerdo que cuando yo estaba chamaquito, siempre en el clubhouse había un líder que era el punto a seguir. Los equipos no tienen eso ya. Los equipos no tienen ya un Derek Jeter en el clubhouse, cuándo Pujols se retire ya no lo van a tener, yo mismo que fui un líder en mi clubhouse”, expresó el ‘Big Papi’ en un Instagram Live con el periodista dominicano Yancen Pujols.

También habló del rol que cumplió su compatriota Adrián Beltré, del cual puede presumir fue mentor de varios peloteros jóvenes en su periodo de actividad.

“Tú no sabes la cantidad de Tigres que me han dicho 'yo le agradezco a Adrían Beltré de que yo jugué con él', porqué él era el capitán, y él no se andaba con vagabunerías, especialmente a los latinos. Adrián Beltré cuando uno salía con una vaina o una payasada se la ponía. ¿Qué hacía eso? Arreglaba a los muchachos y les alargaba la carrera”, reconoció Ortiz.

El mismo David pudiera considerarse uno de esos líderes. Con una carrera de 19 años en las Mayores, tres títulos de Serie Mundial, uno de ellos fue el que rompió ‘La Maldición del Bambino’, 10 invitaciones al Juegos de Estrellas, así como su número 34 retirado por los Medias Rojas de Boston y un sinfín de reconocimientos más le dan la jerarquía para compartir su experiencia.

Entre esos peloteros contemporaneos del dominicano, novatos en aquel entonces, se pueden contar a estrellas como Dustin Pedroia, Jacoby Ellsbury y Xander Bogaerts.

Aunque existen una serie de importantes toleteros, que a su corta edad destacan en las Grandes Ligas, estos asumen responsabilidades y situaciones de otra índole, pero no hacia los jóvenes, consideró Ortiz.