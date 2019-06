David Ortiz fue baleado en la espalda

SANTO DOMINGO.-David Ortiz fue herido de bala en su natal República Dominicana, informó el domingo el padre del extoletero de los Medias Rojas de Boston.

Leo Ortiz dijo por la noche a ESPN.com que su hijo fue atacado mientras se encontraba en un centro de diversiones en Santo Domingo.

Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron cómo está ni a dónde lo trasladaron exactamente”, añadió Leo Ortiz.