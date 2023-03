David Faitelson explica por qué decidió ir a Televisa y participar en Tercer Grado Deportivo

CIUDAD DE MÉXICO-. David Faitelson, el famoso periodista deportivo que a lo largo de su carrera ha sido un fuerte crítico hacia Televisa, formará parte de Tercer Grado Deportivo, un nuevo programa de mesa de análisis de la televisora de Emilio Azcárraga.

Luego de que varios usuarios en redes sociales cuestionaron a David Faitelson por decidir participar en un programa de una televisora a la que ha criticado en varias ocasiones, el periodista de ESPN subió un video a sus redes sociales para explicar su decisión.

“No fue fácil en el sentido que significa ir a una empresa de la que hemos sido siempre rivales. Ellos prometieron un programa con mucha libertad y espero que así sea. Confío mucho en Denise Maerker, que es una gran periodista. Al momento que me dijeron que ella iba a conducir me hizo muy contento, igual los compañeros que van a estar ahí”

 

“Yo creo que puede resultar en una idea maravillosa. Yo lo que digo es los que tendrían que estarse lamentando son muchas personas de televisoras que no tuvieron la idea de hacerlo. Aclarado está, no soy traidor, no cobro ni un solo centavo en Televisa, no soy empleado de Televisa, soy un orgulloso empleado de ESPN”, explicó Faitelson en sus redes sociales.

Advierte David Faitelson a Televisa que deberán respetar su libertad de expresión

En ese video en el que David Faitelson explicó por qué decidió participar en el programa de Televisa, el periodista de ESPN señaló que dicha televisora deberá darle garantías de respetar su libertad de expresión, pues de no ser así, se irá.

“La otra condición es que yo pueda hablar de lo que yo quiera, sino no va a funcionar. Que yo tenga la libertad absoluta, la garantía de que si digo ‘Emilio Azcárraga está haciendo mal las cosas, ya tiene que entregar a la Selección Mexicana, tiene que haber una licitación en temas de comercialización y televisión’, que me lo dejen decir, porque si no me dejan, me lo cortan o me lo cambian, hasta ahí llegamos”, advirtió.