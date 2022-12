David Benavidez Vs Caleb Plant: "Lo quiero noquear", dice Benavidez

HERMOSILLO.-El campeón mundial interino David Benavidez declaró estar más motivado que nunca de cara a su combate con Caleb Plant al tratarse de su primera pelea por Pay Per View (pago por ver).

El púgil mexicoamericano expondrá su título interino de peso súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Plant (22-1, 13 ko's), lo que sería su primer compromiso arriba del ring en 2023.

Benavidez (26-0, 23 ko's) confirmó que la pelea contra Caleb se daría en marzo, día aún por confirmar, y Las Vegas o California serían los lugares elegidos para la arena en la que subirán ambos boxeadores.

Me siento emocionado por esta pelea, es mi primer Pay Per View. Sé que muchos verán esta pelea. Tengo que enseñarle a la gente el talento que tengo. Ya me dieron la fecha, va ser en Las Vegas o California. Aún no me dicen el día pero ya todo está firmado, será en marzo", aseguró David Benavidez en entrevista para El IMPARCIAL.