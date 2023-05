David Beckham revela que es obsesivo compulsivo: “Odio bajar y que haya platos sucios”

HERMOSILLO, México-. David Beckham tuvo una brillante carrera como futbolista y hasta ingresó al mundo del modelaje, pero el legendario exfutbolista inglés ha lidiado toda su vida con TOC (trastorno obsesivo compulsivo).

En un adelanto de la que será su próxima serie lanzada por Netflix, David Beckham narró sobre su vida con el TOC, algo que, posiblemente, sus millones de fans no lo sabían.

“Cuando todos están en la cama yo voy, limpio las velas, enciendo las luces en la forma correcta, me aseguro de que todo esté ordenado. Odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos y, ya sabes, trastes. La limpio tan bien (cocina) que no estoy seguro de que mi esposa lo aprecie tanto, con toda honestidad”, explicó Beckham, según The Guardian.