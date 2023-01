Dani Alves y sus declaraciones antes de ser detenido por agresión sexual: "Me gustaría desmentir todo primero"

BARCELONA, España-. El pasado 5 de enero, dos semanas antes de ser detenido por presunta agresión sexual, Dani Alves habló con los medios españoles sobre las acusaciones en su contra, en las que desmintió lo que contó la víctima.

Luego de que una mujer acusó a Dani Alves de haber abusado de ella en un centro nocturno de Barcelona, España, a finales del 2022, Dani Alves declaró que no tiene ni idea de quién es la persona que lo culpó.

"Me gustaría desmentir todo primero, yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando, todo mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno"

������ DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

"Cuando eliges ir al baño no tienes que preguntar quién está en el baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización. Ya basta", explicó Alves.

Dani Alves fue ingresado a prisión y Pumas rescindió su contrato

Después de que Dani Alves declaró ante un juez el pasado viernes, el brasileño fue ingresado a prisión sin derecho a fianza, mientras que Pumas UNAM rescindió el contrato del futbolista sudamericano.