Dani Alves calificó a París como una ciudad "estresante y racista"

SAO PAULO, Brasil.- Después de una estancia de dos años en Francia, Dani Alves regresó a Brasil para jugar por primera vez en casi 20 años en el Sao Paulo.

El defensa llegó procedente del París Saint Germain, y a pesar de que obtuvo títulos con el club, el jugador aseguró que no disfruto mucho su estancia en la Ciudad de la Luz.

"París es una ciudad estresante, no me gusta mucho. Si vas a París para una semana, será el viaje de tu vida, pero más que eso te acaba cansando. Me recuerda un poco a Sao Paulo. Además son unos p**os racistas. Conmigo no hicieron nada, porque mandaría a todos a tomar por c**o, pero lo vi con amigos", expresó.

Alves aseguró que vivió más a gusto en Sevilla y Barcelona, porque le recordaba a casa.

"La gente allí parece brasileña. Vive en la calle, tienen una gran energía. Son muy atrevidos, si tienes osadía. Pero prefiero a gente así que lo contrario", reconoció.