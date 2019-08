Cuauhtémoc quiere ver campeón a 'Memo' Ochoa

CUERNAVACA, Morelos.- Cuauhtémoc Blanco, uno de los jugadores más emblemáticos del Club América, manifestó su deseo de ver a Guillermo Ochoa campeón con el equipo azulcrema, a quien describió como un ‘excelente portero’.

“Lo conozco desde hace muchísimo tiempo, jugué con él. Es importantísimo. Creo que no había más oportunidad para poderlo contratar allá y es importante que regrese a donde él nació. Me da tanto gusto de que regrese. Ojalá que sea campeón con América porque tiene un trabucote que no todos los equipos lo pueden tener”, expresó el Gobernador de Morelos.

Además, afirmó que el recibimiento tan caluroso que la afición le brindó al portero de la Selección Mexicana se debe a la exitosa carrera que ha tenido.

“Es reflejo de la carrera que tiene con América. La gente le tiene un gran cariño, desde que estuve con él y eso la afición se lo reconoce. Ojalá le salgan las cosas bien en el América”, manifestó Blanco.

Con información de Diario Récord.