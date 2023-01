Cuauhtémoc Blanco quiere pasar de dirigir a Morelos a dirigir la Selección Mexicana

CUERNAVACA, México-. Cuauhtémoc Blanco se retiró del futbol profesional y se dedicó de lleno a la política hasta convertirse en gobernador de Morelos por el Partido Encuentro Social, pero una de sus aspiraciones es dirigir a la Selección Mexicana.

El actual mandatario del estado de Morelos y exalcalde de Cuernavaca declaró que si no encuentra la oportunidad de mantenerse en la política durante las próximas elecciones, le gustaría ser entrenador de futbol, hasta llegar al banquillo del 'Tri'.

"Si se da (seguir en la política), qué bueno, si no, me regreso al futbol a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero"

“Me gustaría dirigir al América y a la Selección Mexicana…”



“Me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección Mexicana, cómo no, pero hay que ir paso a paso", mencionó Cuauhtémoc Blanco para El Universal.

Cuauhtémoc Blanco, una leyenda de Selección Mexicana

Retirado de las canchas en 2015, Cuauhtémoc Blanco es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Selección Mexicana, donde en 120 partidos anotó 39 goles y dio 14 asistencias.